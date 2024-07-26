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Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже: порядок выхода сборных

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже: порядок выхода сборных
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В церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция), которая состоится 26 июля, примут участие 205 сборных из 206. Единственной неприглашённой командой стала сборная нейтральных атлетов, в которую входят спортсмены России и Беларуси.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода сборных на церемонии.

  1. Греция
  2. Олимпийская сборная беженцев
  3. Афганистан
  4. Южная Африка
  5. Албания
  6. Алжир
  7. Германия
  8. Андорра
  9. Ангола
  10. Антигуа и Барбуда
  11. Саудовская Аравия
  12. Аргентина
  13. Армения
  14. Аруба
  15. Австрия
  16. Азербайджан
  17. Багамы
  18. Бахрейн
  19. Бангладеш
  20. Барбадос
  21. Бельгия
  22. Белиз
  23. Бенин
  24. Бермуды
  25. Бутан
  26. Боливия
  27. Босния и Герцеговина
  28. Ботсвана
  29. Бразилия
  30. Бруней
  31. Болгария
  32. Буркина-Фасо
  33. Бурунди
  34. Каймановы острова
  35. Камбоджа
  36. Камерун
  37. Канада
  38. Кабо-Верде
  39. Центрально-Африканская Республика
  40. Чили
  41. Китай
  42. Кипр
  43. Колумбия
  44. Коморские острова
  45. Республика Конго
  46. Демократическая Республика Конго
  47. Острова Кука
  48. Южная Корея
  49. Коста-Рика
  50. Кот-д'Ивуар
  51. Хорватия
  52. Куба
  53. Дания
  54. Джибути
  55. Доминиканская Республика
  56. Доминикана
  57. Египет
  58. Объединенные Арабские Эмираты
  59. Эквадор
  60. Эритрея
  61. Испания
  62. Эстония
  63. Эсватини
  64. Микронезия
  65. Эфиопия
  66. Фиджи
  67. Финляндия
  68. Габон
  69. Гамбия
  70. Грузия
  71. Гана
  72. Великобритания
  73. Гранада
  74. Гуам
  75. Гватемала
  76. Гвинея
  77. Гвинея-Бисау
  78. Экваториальная Гвинея
  79. Гайана
  80. Гаити
  81. Гондурас
  82. Гонконг
  83. Венгрия
  84. Индия
  85. Индонезия
  86. Ирак
  87. Иран
  88. Ирландия
  89. Исландия
  90. Израиль
  91. Италия
  92. Ямайка
  93. Япония
  94. Иордания
  95. Казахстан
  96. Кения
  97. Кирибати
  98. Кыргызстан
  99. Косово
  100. Кувейт
  101. Лаос
  102. Лесото
  103. Латвия
  104. Ливан
  105. Либерия
  106. Ливия
  107. Лихтенштейн
  108. Литва
  109. Люксембург
  110. Северная Македония
  111. Мадагаскар
  112. Малайзия
  113. Малави
  114. Мальдивы
  115. Мальта
  116. Мали
  117. Марокко
  118. Маршалловы острова
  119. Маврикий
  120. Мавритания
  121. Мексика
  122. Молдова
  123. Монако
  124. Монголия
  125. Черногория
  126. Мозамбик
  127. Мьянма
  128. Намибия
  129. Науру
  130. Непал
  131. Никарагуа
  132. Нигер
  133. Нигерия
  134. Норвегия
  135. Новая Зеландия
  136. Оман
  137. Уганда
  138. Узбекистан
  139. Пакистан
  140. Палау
  141. Палестина
  142. Панама
  143. Папуа — Новая Гвинея
  144. Парагвай
  145. Нидерланды
  146. Перу
  147. Филиппины
  148. Польша
  149. Пуэрто-Рико
  150. Португалия
  151. Катар
  152. Северная Корея
  153. Румыния
  154. Руанда
  155. Сент-Китс и Невис
  156. Сан-Марино
  157. Святой Винсент и Гренадины
  158. Сент-Люсия
  159. Соломоновы острова
  160. Сальвадор
  161. Самоа
  162. Американское Самоа
  163. Сан-Томе и Принсипи
  164. Сенегал
  165. Сербия
  166. Сейшельские острова
  167. Сьерра-Леоне
  168. Сингапур
  169. Словакия
  170. Словения
  171. Сомали
  172. Судан
  173. Южный Судан
  174. Шри-Ланка
  175. Швеция
  176. Швейцария
  177. Суринам
  178. Сирия
  179. Таджикистан
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  205. Франция
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