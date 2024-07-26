Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже: порядок выхода сборных
В церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция), которая состоится 26 июля, примут участие 205 сборных из 206. Единственной неприглашённой командой стала сборная нейтральных атлетов, в которую входят спортсмены России и Беларуси.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода сборных на церемонии.
- Греция
- Олимпийская сборная беженцев
- Афганистан
- Южная Африка
- Албания
- Алжир
- Германия
- Андорра
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Саудовская Аравия
- Аргентина
- Армения
- Аруба
- Австрия
- Азербайджан
- Багамы
- Бахрейн
- Бангладеш
- Барбадос
- Бельгия
- Белиз
- Бенин
- Бермуды
- Бутан
- Боливия
- Босния и Герцеговина
- Ботсвана
- Бразилия
- Бруней
- Болгария
- Буркина-Фасо
- Бурунди
- Каймановы острова
- Камбоджа
- Камерун
- Канада
- Кабо-Верде
- Центрально-Африканская Республика
- Чили
- Китай
- Кипр
- Колумбия
- Коморские острова
- Республика Конго
- Демократическая Республика Конго
- Острова Кука
- Южная Корея
- Коста-Рика
- Кот-д'Ивуар
- Хорватия
- Куба
- Дания
- Джибути
- Доминиканская Республика
- Доминикана
- Египет
- Объединенные Арабские Эмираты
- Эквадор
- Эритрея
- Испания
- Эстония
- Эсватини
- Микронезия
- Эфиопия
- Фиджи
- Финляндия
- Габон
- Гамбия
- Грузия
- Гана
- Великобритания
- Гранада
- Гуам
- Гватемала
- Гвинея
- Гвинея-Бисау
- Экваториальная Гвинея
- Гайана
- Гаити
- Гондурас
- Гонконг
- Венгрия
- Индия
- Индонезия
- Ирак
- Иран
- Ирландия
- Исландия
- Израиль
- Италия
- Ямайка
- Япония
- Иордания
- Казахстан
- Кения
- Кирибати
- Кыргызстан
- Косово
- Кувейт
- Лаос
- Лесото
- Латвия
- Ливан
- Либерия
- Ливия
- Лихтенштейн
- Литва
- Люксембург
- Северная Македония
- Мадагаскар
- Малайзия
- Малави
- Мальдивы
- Мальта
- Мали
- Марокко
- Маршалловы острова
- Маврикий
- Мавритания
- Мексика
- Молдова
- Монако
- Монголия
- Черногория
- Мозамбик
- Мьянма
- Намибия
- Науру
- Непал
- Никарагуа
- Нигер
- Нигерия
- Норвегия
- Новая Зеландия
- Оман
- Уганда
- Узбекистан
- Пакистан
- Палау
- Палестина
- Панама
- Папуа — Новая Гвинея
- Парагвай
- Нидерланды
- Перу
- Филиппины
- Польша
- Пуэрто-Рико
- Португалия
- Катар
- Северная Корея
- Румыния
- Руанда
- Сент-Китс и Невис
- Сан-Марино
- Святой Винсент и Гренадины
- Сент-Люсия
- Соломоновы острова
- Сальвадор
- Самоа
- Американское Самоа
- Сан-Томе и Принсипи
- Сенегал
- Сербия
- Сейшельские острова
- Сьерра-Леоне
- Сингапур
- Словакия
- Словения
- Сомали
- Судан
- Южный Судан
- Шри-Ланка
- Швеция
- Швейцария
- Суринам
- Сирия
- Таджикистан
- Китайский Тайбэй
- Танзания
- Чад
- Чехия
- Таиланд
- Восточный Тимор
- Того
- Тонга
- Тринидад и Тобаго
- Тунис
- Туркменистан
- Турция
- Тувалу
- Украина
- Уругвай
- Вануату
- Венесуэла
- Британские Виргинские острова
- Виргинские острова США
- Вьетнам
- Йемен
- Замбия
- Зимбабве
- Австралия
- США
- Франция
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