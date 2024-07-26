Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже: порядок выхода сборных

В церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция), которая состоится 26 июля, примут участие 205 сборных из 206. Единственной неприглашённой командой стала сборная нейтральных атлетов, в которую входят спортсмены России и Беларуси.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода сборных на церемонии.