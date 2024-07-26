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Дмитрий Губерниев: в итоге россияне скажут всем: «Идите к чёрту»

Дмитрий Губерниев: в итоге россияне скажут всем: «Идите к чёрту»
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Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о российских спортсменах в интервью американскому изданию The New York Times в преддверии старта Олимпийских игр в Париже (Франция).

«Люди занимаются спортом, чтобы выиграть олимпийскую медаль. На фоне решений об отстранении родится ещё один цикл конфронтации.

Потому что в России есть люди, которые действительно хотят расширить горизонты, увидеть Европу и показать миру, на что они способны. Им этого не дали, поэтому их ответом всем в итоге будет: «Идите к чёрту», — сказал Губерниев.

Напомним, цитаты Губерниева были использованы в статье американского издания под названием «Почему только 15 российских спортсменов выступят на Олимпиаде в Париже».

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