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Атмосфера и условия перед стартом Олимпийских игр в Париже. Яркие фото

26 июля в Париже состоится церемония открытия летних Олимпийских игр, которые продлятся до 11 августа.

Россию будут представлять 15 спортсменов в нейтральном статусе: Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Елена Веснина и Мирра Андреева (все — теннис), Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко (все — гребля на байдарках и каноэ), Анжела Бладцева (прыжки на батуте), Евгений Сомов (плавание), Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт).

Яркие фото из Парижа в преддверии старта Олимпиады — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Всего на Олимпиаде выступят 10,5 тыс. спортсменов из 206 олимпийских национальных команд: 54 из Африки, 48 из Европы, 44 из Азии, 41 из Америки, 17 из Океании, отдельные нейтральные спортсмены и олимпийская сборная беженцев.