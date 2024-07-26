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Рекордное количество действующих и бывших игроков НБА и WNBA примут участие в ОИ-2024

Рекордное количество действующих и бывших игроков НБА и WNBA примут участие в ОИ-2024
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже примет участие рекордное количество действующих и бывших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) — 139 спортсменов.

НБА будет представлена 51 спортсменом в различных национальных командах, а из WNBA в Играх примет участие 31 игрок. И ещё 57 баскетболистов, ранее игравших в этих ассоциациях.

Состав мужской сборной США: Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Деррик Уайт.

Состав женской сборной США: Джуэл Лойд, Келси Плам, Сабрина Ионеску, Кали Коппер, Челси Грэй, Эйжа Уилсон, Брианна Стюарт, Нафиса Кольер, Дайана Таурази, Джеки Янг, Алисса Томас и Бриттни Грайнер.

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