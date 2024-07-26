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Экс-тренера ЦСКА Зико ограбили на € 500 тыс. на ОИ-2024 в Париже — Marca

Экс-тренера ЦСКА Зико ограбили на € 500 тыс. на ОИ-2024 в Париже — Marca
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Бывшего тренера московского ЦСКА, экс-футболиста сборной Бразилии Зико ограбили во время Олимпийских игр — 2024 в Париже, сообщает Marca.

По информации источника, вечером в четверг, 25 июля, Зико передвигался по Парижу на такси и положил свою сумку на заднее сиденье автомобиля, откуда она была похищена злоумышленниками. Сообщается, что в сумке находились часы Rolex, бриллиантовый браслет и банкноты на сумму до € 2 тыс. Общий ущерб был оценён в € 500 тыс. Виновников уже ищет полиция.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоится на реке Сене 26 июля, начало в 20:30 по московскому времени. Ранее появилась информация о том, что торжественное мероприятие, скорее всего, пройдёт под сильным дождём. Сегодня также стало известно, что в столице Франции произошла «массированная атака» на железнодорожную сеть, в результате которой частично было парализовано движение поездов.

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