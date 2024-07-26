БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Вице-президент МОК: важно, чтобы россияне не были исключены из-за своей национальности

Вице-президент МОК: важно, чтобы россияне не были исключены из-за своей национальности
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хевертц обозначила важность участия российских спортсменов в олимпийском движении. Хевертц возглавляла комиссию по допуску атлетов к участию в Олимпиаде в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

«Я также участвовала в работе комиссии в 2018 году, и для нас очень важно, чтобы российские спортсмены оставались частью олимпийского движения. Чтобы они не были исключены из-за своей национальности.

У нас есть два конкретных основных критерия, которые мы проанализировали и которые были для нас очень важны, чтобы убедиться, что спортсмены, которые хотели участвовать, могли участвовать. С учётом этого мы рады, что у нас есть несколько спортсменов из разных видов спорта, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже», — приводит слова Хевертц ТАСС.

Напомним, на Олимпиаде в Париже примут участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Материалы по теме
До старта остались считаные часы! Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже. LIVE
Live
До старта остались считаные часы! Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android