Вице-президент МОК: важно, чтобы россияне не были исключены из-за своей национальности

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хевертц обозначила важность участия российских спортсменов в олимпийском движении. Хевертц возглавляла комиссию по допуску атлетов к участию в Олимпиаде в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

«Я также участвовала в работе комиссии в 2018 году, и для нас очень важно, чтобы российские спортсмены оставались частью олимпийского движения. Чтобы они не были исключены из-за своей национальности.

У нас есть два конкретных основных критерия, которые мы проанализировали и которые были для нас очень важны, чтобы убедиться, что спортсмены, которые хотели участвовать, могли участвовать. С учётом этого мы рады, что у нас есть несколько спортсменов из разных видов спорта, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже», — приводит слова Хевертц ТАСС.

Напомним, на Олимпиаде в Париже примут участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.