Палестина обвинила МОК в наличии двойных стандартов после отказа отстранить Израиль от ОИ

Палестинский олимпийский комитет обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в «двойных стандартах» после решения разрешить Израилю участвовать в Олимпиаде 2024 года в Париже. На этой неделе президент Палестинского олимпийского комитета Джибрил Раджуб направил в МОК письмо с требованием бойкота, которое было отклонено главой МОК Томасом Бахом.

«Это лишь подтверждение того, что существуют международные институты, которые настаивают на применении двойных стандартов и несоблюдении Олимпийской хартии, законов и правил или морали.

Израильтяне и Израильский олимпийский комитет утратили моральное, спортивное, гуманитарное и юридическое право на участие. Продолжающаяся бомбардировка Израиля сектором Газа — это преступления геноцида и этническая чистка», — приводит слова Раджуба Inside the Games.