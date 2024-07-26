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Палестина обвинила МОК в наличии двойных стандартов после отказа отстранить Израиль от ОИ

Палестина обвинила МОК в наличии двойных стандартов после отказа отстранить Израиль от ОИ
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Палестинский олимпийский комитет обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в «двойных стандартах» после решения разрешить Израилю участвовать в Олимпиаде 2024 года в Париже. На этой неделе президент Палестинского олимпийского комитета Джибрил Раджуб направил в МОК письмо с требованием бойкота, которое было отклонено главой МОК Томасом Бахом.

«Это лишь подтверждение того, что существуют международные институты, которые настаивают на применении двойных стандартов и несоблюдении Олимпийской хартии, законов и правил или морали.

Израильтяне и Израильский олимпийский комитет утратили моральное, спортивное, гуманитарное и юридическое право на участие. Продолжающаяся бомбардировка Израиля сектором Газа — это преступления геноцида и этническая чистка», — приводит слова Раджуба Inside the Games.

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