БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Глава оргкомитета ОИ-2024 до сих пор не уведомил последнего факелоносца олимпийского огня

Глава оргкомитета ОИ-2024 до сих пор не уведомил последнего факелоносца олимпийского огня
Аудио-версия:
Комментарии

Глава оргкомитета Олимпиады 2024 года Тони Эстанге заявил, что ещё не предупредил человека, который станет последним участником эстафеты олимпийского огня.

«Я планировал предупредить последнего факелоносца сегодня, в пятницу. Он или она пока не знает. Это несколько смелый выбор, но я знаю, что на последних Играх некоторые ждали до последнего дня, поэтому я сказал себе, почему бы и нет. Ожидание до последнего момента сопряжено с небольшим риском, но это также возможность сделать небольшой сюрприз и сохранить конфиденциальность», — приводит слова Эстанге L'Equipe.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже (Франция) состоится 26 июля, начало – в 20:30 по московскому времени. Ранее появилась информация, что торжественное мероприятие пройдёт под сильным дождём.

Материалы по теме
До старта остались считаные часы! Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже. LIVE
Live
До старта остались считаные часы! Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android