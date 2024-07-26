Глава оргкомитета ОИ-2024 до сих пор не уведомил последнего факелоносца олимпийского огня

Глава оргкомитета Олимпиады 2024 года Тони Эстанге заявил, что ещё не предупредил человека, который станет последним участником эстафеты олимпийского огня.
«Я планировал предупредить последнего факелоносца сегодня, в пятницу. Он или она пока не знает. Это несколько смелый выбор, но я знаю, что на последних Играх некоторые ждали до последнего дня, поэтому я сказал себе, почему бы и нет. Ожидание до последнего момента сопряжено с небольшим риском, но это также возможность сделать небольшой сюрприз и сохранить конфиденциальность», — приводит слова Эстанге L'Equipe.
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже (Франция) состоится 26 июля, начало – в 20:30 по московскому времени. Ранее появилась информация, что торжественное мероприятие пройдёт под сильным дождём.