Президент МОК прокомментировал атаку на железные дороги в Париже

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал атаку на железные дороги в Париже (Франция). Напомним, сегодня стало известно, что в ночь с 25 на 26 июля французские железные дороги подверглись «массированной атаке». В результате поджога была частично подорвана сеть скоростных поездов.

«Я полностью доверяю французским властям», — приводит слова Баха AFP.

Французские власти остро отреагировали на атаку. Министр транспорта Патрис Вергрит осудил «преступные действия». Министр спорта Амели Удеа-Кастера описала атаки как «совершенно ужасающие». Источник, близкий к расследованию, сообщил, что атака была связана с актами «саботажа».

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже состоится по плану сегодня, 26 июля. Мероприятие начнётся в 20:30 по московскому времени.