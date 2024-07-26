Бюджет проведения Олимпийских игр в Париже составил € 11 млрд

Стоимость Олимпийских игр — 2024 в Париже оценили в € 11 млрд. Сумма, выделенная на проведение соревнований, почти вдвое превышает изначально запланированный бюджет, сообщает Ouest-France.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится сегодня, 26 июля. Начало — в 20:30 по московскому времени.

Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.