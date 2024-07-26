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В сборной Австралии рассказали, что будет с тренером, поддержавшим южнокорейского пловца

В сборной Австралии рассказали, что будет с тренером, поддержавшим южнокорейского пловца
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Тренеру австралийской олимпийской сборной по плаванию Майклу Палфри грозит отстранение от работы с командой.

«Тренер нашей команды продвигает другого спортсмена впереди наших спортсменов — это неприемлемо. Продвигать спортсмена, который не является австралийцем, — это просто не по-австралийски, если честно. Нужно принимать решение по поводу его будущего как можно скорее. Если он уедет домой, нам придётся искать других тренеров. Если же он останется, то вопрос в том, сможет ли команда продолжать работать в нужной динамике и не отвлекаться», — приводит слова главного тренера сборной Австралии по плаванию Рохана Тейлора Inside the Games.

Напомним, Палфри заявил корейскому телевидению, что он надеется, что представитель Южной Кореи Ким Ву Мин победит в заплыве на 400 метров вольным стилем среди мужчин в Париже — в этом виде спорта соревнуются австралийский дуэт Сэм Шорт и Элайджа Уиннингтон.

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