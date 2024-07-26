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Олимпийский пресс-центр в Париже был эвакуирован из-за угрозы взрыва

Олимпийский пресс-центр в Париже был эвакуирован из-за угрозы взрыва
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Олимпийский пресс-центр в Париже был эвакуирован из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил бразильский портал Esportudo в социальных сетях.

Отмечается, что утром 26 июля по аналогичной причине был эвакуирован аэропорт Базель-Мюлуз, расположенный на границе Франции и Швейцарии. Кроме того, в ночь с 25 на 26 июля «массированной атаке» подверглись французские железные дороги. В результате поджога была частично подорвана сеть скоростных поездов.

Французские власти остро отреагировали на атаку. Министр транспорта Патрис Вергрит осудил «преступные действия». Министр спорта Амели Удеа-Кастера описала атаки как «совершенно ужасающие». Источник, близкий к расследованию, сообщил, что атака была связана с актами «саботажа».

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