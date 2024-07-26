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«Отправлюсь в поход под пиратским знаменем». Губерниев высказался об открытии ОИ

«Отправлюсь в поход под пиратским знаменем». Губерниев высказался об открытии ОИ
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Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался по поводу церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«А церемония открытия Олимпиады в Париже уже совсем скоро… Отправлюсь в поход под пиратским знаменем! Кто со мной в экспедицию?? Ставлю на Черную Каракатицу!» — написал Губерниев.

Напомним, цитаты Губерниева были использованы в статье американского издания под названием «Почему только 15 российских спортсменов выступят на Олимпиаде в Париже». Напомним, на Олимпийских играх выступят 15 россиян в нейтральном статусе. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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