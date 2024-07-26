Веснина поделилась совместным фото с Надалем и Алькарасом

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина поделилась совместным фото с испанскими теннисистами Рафаэлем Надалем, Карлосом Алькарасом и Пабло Карреньо-Бустой на своей странице в социальных сетях.

Фото: из личного архива Елены Весниной

Карлос Алькарас в паре с Рафаэлем Надалем сразится с аргентинцами Максимо Гонсалесом и Андресом Мольтени в первом круге парного разряда Олимпийских игр — 2024.

Напомним, Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.