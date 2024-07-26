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«С Рафой всё в порядке». Алькарас оценил состояние Надаля в преддверии ОИ-2024

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас оценил состояние 22-кратного победителя турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля в преддверии старта Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«С Рафой всё в порядке, он в лучшей форме. У него, как обычно, всё хорошо», — приводит слова Алькараса Sportskeeda.

Карлос Алькарас в паре с Рафаэлем Надалем сразится с аргентинцами Максимо Гонсалесом и Андресом Мольтени в первом круге парного разряда Олимпийских игр — 2024.

Напомним, Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.