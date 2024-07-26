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«Просто отстой». Эвенепул прокомментировал состояние велотрассы на ОИ-2024

«Просто отстой». Эвенепул прокомментировал состояние велотрассы на ОИ-2024
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Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул высказался по поводу уровня трассы, предназначенной для гонок на Олимпиаде-2024.

«Трасса имеет плохое покрытие в начале и конце дистанции. Первые и последние пять километров — просто отстой. В асфальте много дыр, так что ехать по ним не очень здорово. В остальном трасса прямая и быстрая. Конечно, это может стать проблемой, если на последних километрах у вас потемнеет в глазах», — приводит слова Эвенепула RMC.

Ранее Эвенепул объяснил, почему расплакался после последнего этапа «Тур де Франс» — 2024:

«В Бельгии все всегда сомневаются во мне. Я думаю, с сегодняшнего дня этому должен прийти конец. Финишировал третьим после двух лучших гонщиков мира, с большим отрывом позади меня [от четвёртого места]. Это показывает, что я нахожусь на очень стабильном уровне трассы. Сделал шаг вперёд».

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