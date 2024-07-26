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«Олимпиада слабеет на глазах». Кузнецова — о снятии Синнера и Рыбакиной с ОИ-2024

«Олимпиада слабеет на глазах». Кузнецова — о снятии Синнера и Рыбакиной с ОИ-2024
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о снятии теннисистов с Олимпийских игр — 2024.

«Олимпиада слабеет на глазах. После Янника Синнера снялась Елена Рыбакина, за день до неё выбыл Хольгер Руне», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Напомним, 24 июля стало известно, что первая ракетка мира итальянец Янник Синнер не сможет принять участия на Олимпийских играх — 2024 из-за тонзиллита. Вчера, 25 июля, с соревнований в Париже снялась четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина.

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