Корреспондент «Чемпионата» провела тест картонных кроватей в Олимпийской деревне

Корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова провела тест картонных кроватей, которыми пользуются спортсмены в Олимпийской деревне во Франции.

Тест картонных кроватей на ОИ-2024:

Напомним, картонные кровати установлены в Олимпийской деревне во французской столице и аналогичны тем, которые использовались на Играх в Токио три года назад. Ранее утверждалось, что кровати развалятся при малейшем раздражении и рассчитаны на вес только одного человека.

Ранее кровати протестировал олимпийский чемпион 2020 года в прыжках в воду британец Том Дейли.

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Сегодня, 26 июля, состоится церемония открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже. Начало — в 20.30 (время московское). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию торжественного мероприятия.