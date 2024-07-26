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Диана Шнайдер встретилась с Надалем и Алькарасом в Олимпийской деревне

Диана Шнайдер встретилась с Надалем и Алькарасом в Олимпийской деревне
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Дебютантка Олимпийских игр 20-летняя теннисистка Диана Шнайдер опубликовала совместный кадр с испанскими теннисистами Рафаэлем Надалем и Карлосом Алькарасом на своей странице в социальных сетях. Спортсмены встретились на территории Олимпийской деревни.

Фото: Личный архив Дианы шнайдер

Карлос Алькарас в паре с Рафаэлем Надалем сразится с аргентинцами Максимо Гонсалесом и Андресом Мольтени в первом круге парного разряда Олимпийских игр — 2024.

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Напомним, Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

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