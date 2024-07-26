На Олимпийских играх в Париже выявили первый положительный допинг-тест

Иракский дзюдоист Саджад Сехен сдал положительный допинг-тест перед началом соревнований на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция), сообщает outkick.

Тест дал положительный результат на два анаболических стероида на Олимпийских играх в Париже.

Сехен временно отстранён от участия в соревнованиях на время рассмотрения дисциплинарного дела, сообщили в ITA, которая курирует антидопинговую программу Международного олимпийского комитета во время игр.

«Это означает, что спортсмену запрещено участвовать в соревнованиях, тренироваться, тренировать или участвовать в любой деятельности во время Олимпийских игр», — говорится в сообщении агентства.

Сехен должен был выступать в весовой категории до 81 кг.