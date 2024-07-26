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Новости спорта 26 июля: Олимпийские игры в Париже церемония открытия, Спартак трансферы, Соболев Зенит Чистяков, НХЛ топ-25

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже, новый трансфер «Спартака». Главное к вечеру
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В Париже проходит церемония открытия Олимпийских игр, «Спартак» подписал футболиста «Урала», а ESPN внёс сразу пять российских хоккеистов в топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 26 июля.

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