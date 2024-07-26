Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже началась

Началась церемония открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию торжественного мероприятия.

Посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже можно, нажав по ссылке.

Внимание — для просмотра необходимо пройти бесплатную регистрацию на официальном сайте Международного олимпийского комитета. МОК запретил встраивать свой плеер на российских ресурсах.

Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.