Серена Уильямс высказалась о Кори Гауфф, ставшей знаменосцем США на ОИ-2024

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс осталась довольна тем, что 20-летняя теннисистка, вторая ракетка мира Кори Гауфф стала знаменосцем США на Олимпийских играх — 2024.

«Это потрясающе. Разве это не круто? Я буду так рада увидеть её сегодня. Очень рада за неё. Боже мой, это невероятно», — сказала Уильямс во время церемонии открытия.

Гауфф понесёт флаг страны вместе с 39-летним баскетболистом Леброном Джеймсом. Отметим, что, когда Гауфф родилась в 2004 году, Джеймс был в середине своего дебютного сезона в НБА.

Ранее американский спортивный журнал Sports Illustrated сделал прогноз, в котором предсказал Гауфф серебряную награду олимпийского турнира в одиночном разряде.