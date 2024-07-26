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Двукратный олимпийский чемпион Рылов: эту Олимпиаду я не буду смотреть

Двукратный олимпийский чемпион Рылов: эту Олимпиаду я не буду смотреть
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, что он не собирается смотреть Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция).

«Буду ли смотреть Олимпиаду? Нет. Только результаты посмотрю, и всё. И не только 100 и 200 метров на спине. Сравню все результаты с теми, что были до этого», — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. На Олимпиаде в Париже российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе. Ранее стало известно, что российским журналистам будет запрещено освещать Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже можно, нажав по ссылке.

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