Двукратный олимпийский чемпион Рылов: эту Олимпиаду я не буду смотреть

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, что он не собирается смотреть Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция).

«Буду ли смотреть Олимпиаду? Нет. Только результаты посмотрю, и всё. И не только 100 и 200 метров на спине. Сравню все результаты с теми, что были до этого», — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. На Олимпиаде в Париже российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе. Ранее стало известно, что российским журналистам будет запрещено освещать Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже можно, нажав по ссылке.