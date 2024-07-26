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В Олимпийской деревне наблюдается нехватка курицы и яиц

В Олимпийской деревне наблюдается нехватка курицы и яиц
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В Олимпийской деревне во Франции наблюдается нехватка двух основных продуктов: курицы и яиц, сообщает outkick.

По данным лондонской газеты Times of London, некоторые спортсмены прибегают к тому, чтобы привозить в деревню упакованную еду, потому что им просто не удаётся достать курицу и яйца.

Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

В эти минуты проходит церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Посмотреть трансляцию можно, нажав по ссылке.

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