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Во время церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 начался сильный дождь

Во время церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 начался сильный дождь
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В эти минуты в Париже проходит церемония открытия Олимпийских игр — 2024. Через несколько минут после начала мероприятия в столице Франции начался сильный дождь.

Фото: PASCAL LE SEGRETAIN/GETTY IMAGES

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию торжественного мероприятия.

Посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже можно, нажав по ссылке.

Внимание — для просмотра необходимо пройти бесплатную регистрацию на официальном сайте Международного олимпийского комитета. МОК запретил встраивать свой плеер на российских ресурсах.

Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

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