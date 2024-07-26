Во время церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 начался сильный дождь

В эти минуты в Париже проходит церемония открытия Олимпийских игр — 2024. Через несколько минут после начала мероприятия в столице Франции начался сильный дождь.
Фото: PASCAL LE SEGRETAIN/GETTY IMAGES
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию торжественного мероприятия.
Посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже можно, нажав по ссылке.
Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.