«Универсальная теннисистка». Тарпищев назвал фаворита ОИ-2024 в женском разряде

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал фаворита теннисного турнира Олимпиады-2024 в женском разряде.

«Диане Шнайдер досталась сложная сетка. Если в первых двух кругах у неё хорошие шансы пройти дальше, то в третьем круге она может сыграть с Игой Свёнтек. Безусловно, это лидер женского тенниса, на любую мощную игру соперницы способна ответить каскадом хороших комбинаций. Универсальная теннисистка. Свёнтек, при условии хорошей формы, должна выигрывать Олимпиаду», — приводит слов Тарпищева «Советский спорт».

Теннисный турнир в столице Франции пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).