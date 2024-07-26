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Макрон обратился к публике накануне старта Олимпийских игр в Париже

Макрон обратился к публике накануне старта Олимпийских игр в Париже
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Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к публике во время церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Сейчас мир наблюдает за нами. Давайте откроем Игры шире», — написал Макрон на своей странице в социальных сетях.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию торжественного мероприятия.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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