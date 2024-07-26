БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Рафаэль Надаль с семьёй посетил церемонию открытия Игр в Париже

Рафаэль Надаль с семьёй посетил церемонию открытия Игр в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль с семьёй посетил церемонию открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже.

В первом круге одиночного разряда Надаль сыграет с венгром Мартоном Фучовичем, а в случае выхода в следующий круг его соперником может быть Новак Джокович.

Надаль выиграл золото в одиночном разряде на Олимпиаде-2008. В 2016 году в Рио он также занял первое место в парном разряде вместе с Марком Лопесом.

Напомним, Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Материалы по теме
Фото
Диана Шнайдер встретилась с Надалем и Алькарасом в Олимпийской деревне
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android