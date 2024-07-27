Дэвис высказался об игре сборной США перед началом баскетбольного турнира в рамках ОИ-2024

Бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал игру сборной США перед началом летних Олимпийских игр — 2024.

«Честно говоря, мы хотим вернуть себе доминирование, и я думаю, что я, Бэм [Адебайо] и Джоэл [Эмбиид] — это хороший стартовый состав. То, что мы можем делать в нападении и в защите.

Это как бы возвращает меня в мои студенческие годы, когда я просто доминировал. Я мог блокировать, подбирать, просто быть на виду. Думаю, что если мы будем превосходить в «краске» и защищаться, это поможет нам», — приводит слова Дэвиса журналист Райан Уорд на своей странице в социальной сети.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр состоится с 27 июля по 10 августа. Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Американцы являются действующими чемпионами Олимпиады.

Напомним, на Олимпиаде в Париже выступят следующие американские игроки: Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Деррик Уайт.