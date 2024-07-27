В Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр 2024 года

Завершилась церемония открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию торжественного мероприятия.

Зажгли огонь Олимпиады трёхкратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Мари-Жозе Перек и трёхкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер. На огромном аэростате огонь поднялся над Парижем. После этого перед зрителями выступила канадская певица Селин Дион, которая не появлялась на публике с 2022 года.

Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

Допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) получили больше российских спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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