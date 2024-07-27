На церемонии открытия Игр-2024 в Париже олимпийский флаг подняли вверх ногами

Завершилась церемония открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию торжественного мероприятия.

В заключительной части церемонии возле Эйфелевой башни был торжественно поднят олимпийский флаг. Однако его повесили на флагшток в перевернутом виде.

Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

Допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) получили больше российских спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Скандалы вокруг Олимпиады-2024: