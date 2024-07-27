Зидан и Надаль с огнём, парад на Сене под дождём и красоты Парижа. Фото открытия Олимпиады

26 июля в Париже состоялась церемония открытия летних Олимпийских игр. Зажгли огонь Олимпиады трёхкратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Мари-Жозе Перек и трёхкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер. На огромном аэростате огонь поднялся над Парижем. После этого перед зрителями выступила канадская певица Селин Дион. Также Леди Гага спела перед спортсменами и зрителями на французском, а Зинедин Зидан и Рафаэль Надаль приняли участие в передаче олимпийского факела.

Стоит отметить, что после начала торжественного открытия в столице Франции пошёл дождь.

Лучшие кадры с церемонии открытия — в фотоподборке «Чемпионата».

Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024».