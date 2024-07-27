«У Синнера нет слабых сторон». Собкин — о пропуске Олимпиады итальянцем

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин прокомментировал пропуск итальянским теннисистом Янником Синнером, занимающим первое место в рейтинге, Олимпийских игр в Париже.

«Жаль, что Синнер не сможет выступить на Олимпийских играх, потому что он — один из самых сильных игроков на данный момент в мировом теннисе. Не зря он и первый сеяный был и сохранил бы эту позицию. Также итальянец вообщем-то выигрывал практически у всех теннисистов на данный момент, но в разное время.

Это интересный, яркий, достаточно молодой и прогрессирующий игрок. Один из лидеров современного тенниса. Думаю, он постепенно утвердится в этой роли: будет не первым, так вторым, не вторым, так третьим. Вряд ли он откатится ниже. Янник достаточно хорошо играет на всех покрытиях. У него нет заметно слабых сторон.

Турнир, конечно, несколько потеряет из-за отсутствия Синнера на корте. Таких ярких игроков становится всё меньше на олимпийском турнире. Тем не менее в Париж поехали и Алькарас, и Медведев, и другие теннисисты, включая американца Шелтона. Он — восходящий, молодой. Очень интересно смотреть их игры, и турнир обещает быть интересным на Олимпиаде», — сказал Виктор Янчук в эфире радио «Движение».

Напомним, итальянец не поехал на Олимпиаду из-за болезни.

Алькарас отказался исполнить танец после победы над Синнером