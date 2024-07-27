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Элина Свитолина оценила качество грунтового покрытия на Олимпиаде

Элина Свитолина оценила качество грунтового покрытия на Олимпиаде
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Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от покрытия на Олимпиаде-2024, а также ожиданиями от турнира.

«Я могу сказать, что в Париже во время «Ролан Гаррос» очень мощная поддержка, надеюсь, что сейчас тоже на Олимпиаде будет что-то подобное. Мне нравится играть здесь, в Париже.

Сейчас немного другие корты организаторы сделали, так что это немного удивило нас. Да, это грунт, но немного другой отскок. Организаторы подсыпали немного другой грунт. Мы на «Ролан Гаррос» играем на чём-то похожем», – приводит слова Свитолиной Xsport.ua.

Напомним, первой соперницей Свитолиной на Олимпийских играх в Париже станет японская теннисистка Моюка Учижима.

Церемония открытия Олимпийских игр состоялась 26 июля. Турнир продлится до 11 августа.

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