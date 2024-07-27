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Свитолина отреагировала на статус знаменосца Украины на Олимпиаде в Париже

Свитолина отреагировала на статус знаменосца Украины на Олимпиаде в Париже
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Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от Олимпиады-2024, а также прокомментировала свой статус знаменосца страны.

«Для меня это уже третья Олимпиада. После беременности мне было очень важно попасть на Олимпиаду, это была задача номер один. Поэтому я рада присутствию и постараюсь как можно лучше отыграть турнир. Это самые важные соревнования для меня. Попробую взять медаль, как это вышло в Токио.

Статус знаменосца? Для меня это очень важно. Это честь нести флаг вместе с Михаилом Романчуком. Спасибо большое за эту возможность», – приводит слова Свитолиной «Суспiльне Спорт».

Напомним, первой соперницей Свитолиной на Олимпийских играх в Париже станет японская теннисистка Моюка Учижима. Турнир продлится до 11 августа.

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