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Стартовала Олимпиада в Париже, Андреева выиграла турнир в Яссах. Главное к утру

Стартовала Олимпиада в Париже, Андреева выиграла турнир в Яссах. Главное к утру
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В Париже прошла церемония открытия летней Олимпиады-2024, Мирра Андреева обыграла Элину Аванесян и завоевала трофей категории WTA, «Краснодар» близок к подписанию защитника «Мальорки» Джованни Гонсалеса. Главное к утру — подборке «Чемпионата».

  1. В Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр 2024 года.
  2. Мирра Андреева стала победительницей турнира в Яссах, обыграв в финале Элину Аванесян.
  3. «Краснодар» близок к подписанию защитника из клуба Ла Лиги за € 4-5 млн — Санчес.
  4. На церемонии открытия Игр-2024 в Париже олимпийский флаг подняли вверх ногами.
  5. «Рома» сделала улучшенное предложение «Жироне» по Артёму Довбику — Скира.
  6. В «ПСЖ» настаивают на трансфере Уильямса и готовы заплатить больше «Барселоны».
  7. Гвардиола рассказал о своём будущем в «Манчестер Сити».
  8. Усик ответил на вопрос, почему не добил Фьюри после нокдауна.
  9. Леон Эдвардс и Белал Мухаммад провели напряжённую битву взглядов.
  10. Паулу Фонсека рассказал, каким будет «Милан» под его руководством.
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