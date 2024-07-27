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Стартовала Олимпиада в Париже, Андреева выиграла турнир в Яссах. Главное к утру

В Париже прошла церемония открытия летней Олимпиады-2024, Мирра Андреева обыграла Элину Аванесян и завоевала трофей категории WTA, «Краснодар» близок к подписанию защитника «Мальорки» Джованни Гонсалеса. Главное к утру — подборке «Чемпионата».

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