Стартовала Олимпиада в Париже, Андреева выиграла турнир в Яссах. Главное к утру
В Париже прошла церемония открытия летней Олимпиады-2024, Мирра Андреева обыграла Элину Аванесян и завоевала трофей категории WTA, «Краснодар» близок к подписанию защитника «Мальорки» Джованни Гонсалеса. Главное к утру — подборке «Чемпионата».
- В Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр 2024 года.
- Мирра Андреева стала победительницей турнира в Яссах, обыграв в финале Элину Аванесян.
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