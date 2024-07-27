Гандбол, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 27 июля

27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует мужской гандбольный турнир. В этот день пройдут матчи 1-го тура группового этапа в обеих группах.
Олимпиада-2024. Гандбол, мужчины.
Расписание матчей 27 июля, время московское
Испания — Словения — 10:00
Венгрия — Египет — 12:00
Хорватия — Япония — 15:00
Норвегия — Аргентина — 17:00
Германия — Швеция — 20:00
Дания — Франция — 22:00
В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A сыграют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина.
Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.