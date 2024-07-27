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Фехтование, Олимпиада-2024: расписание на 27 июля

Фехтование, Олимпиада-2024: расписание на 27 июля
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27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует женский и мужской турнир по фехтованию.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня.

Олимпиада-2024. Фехтование.

Расписание матчей 27 июля, время московское:

  • 11:00 — Женщины. Шпага. 1/32 финала;
  • 11:25 — Мужчины. Сабля. 1/32 финала;
  • 11:50 — Женщины. Шпага. 1/16 финала;
  • 13:30 — Мужчины. Сабля. 1/16 финала;
  • 15:10 — Женщины. Шпага. 1/8 финала;
  • 16:00 — Мужчины. Сабля. 1/8 финала;
  • 16:50 — Женщины. Шпага. 1/4 финала;
  • 17:50 — Мужчины. Сабля. 1/4 финала;
  • 20:00 — Женщины. Шпага. 1/2 финала;
  • 20:50 — Мужчины. Сабля. 1/2 финала;
  • 21:40 — Женщины. Шпага. За третье место;
  • 22:05 — Мужчины. Сабля. За третье место;
  • 22:30 — Женщины. Шпага. Финал;
  • 22:55 — Мужчины. Сабля. Финал.
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