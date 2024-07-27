Фехтование, Олимпиада-2024: расписание на 27 июля

27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует женский и мужской турнир по фехтованию.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня.

Олимпиада-2024. Фехтование.

Расписание матчей 27 июля, время московское: