Фехтование, Олимпиада-2024: расписание на 27 июля
27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует женский и мужской турнир по фехтованию.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня.
Олимпиада-2024. Фехтование.
Расписание матчей 27 июля, время московское:
- 11:00 — Женщины. Шпага. 1/32 финала;
- 11:25 — Мужчины. Сабля. 1/32 финала;
- 11:50 — Женщины. Шпага. 1/16 финала;
- 13:30 — Мужчины. Сабля. 1/16 финала;
- 15:10 — Женщины. Шпага. 1/8 финала;
- 16:00 — Мужчины. Сабля. 1/8 финала;
- 16:50 — Женщины. Шпага. 1/4 финала;
- 17:50 — Мужчины. Сабля. 1/4 финала;
- 20:00 — Женщины. Шпага. 1/2 финала;
- 20:50 — Мужчины. Сабля. 1/2 финала;
- 21:40 — Женщины. Шпага. За третье место;
- 22:05 — Мужчины. Сабля. За третье место;
- 22:30 — Женщины. Шпага. Финал;
- 22:55 — Мужчины. Сабля. Финал.
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