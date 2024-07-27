БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Спортивная гимнастика, мужчины, Олимпиада-2024: расписание на 27 июля

Спортивная гимнастика, мужчины, Олимпиада-2024: расписание на 27 июля
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует мужской квалификационный турнир по спортивной гимнастике в командном и индивидуальном многоборье.

Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика, мужчины.
Расписание матчей 27 июля, начало в 12:00 мск

  • Командное многоборье. Квалификация;
  • Индивидуальное многоборье. Квалификация;
  • Вольные упражнения. Квалификация;
  • Конь. Квалификация;
  • Кольца. Квалификация;
  • Опорный прыжок. Квалификация;
  • Параллельные брусья. Квалификация;
  • Перекладина. Квалификация.

Финал в мужском командном многоборье состоится 29 июля, индивидуальном многоборье — 31 июля. Женский командный и индивидуальный квалификационный турнир пройдёт 28 июля.

Гимнасты будут соревноваться на «Арене Париж — Берси». Они разыграют 14 комплектов наград.

Материалы по теме
Наши в Париже-2024: весь состав россиян на Олимпиаде
Наши в Париже-2024: весь состав россиян на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android