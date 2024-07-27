Спортивная гимнастика, мужчины, Олимпиада-2024: расписание на 27 июля
Сегодня, 27 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует мужской квалификационный турнир по спортивной гимнастике в командном и индивидуальном многоборье.
Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика, мужчины.
Расписание матчей 27 июля, начало в 12:00 мск
- Командное многоборье. Квалификация;
- Индивидуальное многоборье. Квалификация;
- Вольные упражнения. Квалификация;
- Конь. Квалификация;
- Кольца. Квалификация;
- Опорный прыжок. Квалификация;
- Параллельные брусья. Квалификация;
- Перекладина. Квалификация.
Финал в мужском командном многоборье состоится 29 июля, индивидуальном многоборье — 31 июля. Женский командный и индивидуальный квалификационный турнир пройдёт 28 июля.
Гимнасты будут соревноваться на «Арене Париж — Берси». Они разыграют 14 комплектов наград.
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