Спортивная гимнастика, мужчины, Олимпиада-2024: расписание на 27 июля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 27 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует мужской квалификационный турнир по спортивной гимнастике в командном и индивидуальном многоборье.

Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика, мужчины.

Расписание матчей 27 июля, начало в 12:00 мск

Командное многоборье. Квалификация;

Индивидуальное многоборье. Квалификация;

Вольные упражнения. Квалификация;

Конь. Квалификация;

Кольца. Квалификация;

Опорный прыжок. Квалификация;

Параллельные брусья. Квалификация;

Перекладина. Квалификация.

Финал в мужском командном многоборье состоится 29 июля, индивидуальном многоборье — 31 июля. Женский командный и индивидуальный квалификационный турнир пройдёт 28 июля.

Гимнасты будут соревноваться на «Арене Париж — Берси». Они разыграют 14 комплектов наград.