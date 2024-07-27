На церемонии открытия Игр комментатор перепутал мужа Серены Уильямс с персоналом ОИ

В пятницу, 26 июля, в Париже состоялось торжественное открытие XXXIII Олимпийских игр. Во время мероприятия случился забавный момент, в котором телевизионный комментатор назвал мужа бывшей американской теннисистки Серены Уильямс держателем зонтика.

Телекомментатор: «У Серены Уильямс даже есть свой личный держатель для зонтиков».

Фото: Кадр из трансляции

Муж Серены Уильмс, Алекс Оганян — один из основателей интернет-платформы Reddit.

Церемония стала первой в истории летних Игр, которая прошла не на стадионе, а в самом центре города. Вместо обычного парада атлетов была лодочная регата по Сене, а шоу превратилось в настоящий спектакль, разбросанный по всему центру Парижа.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 26 июля по 11 августа.