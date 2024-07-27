Плавание, Олимпиада-2024: расписание на 27 июля
Сегодня, 27 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходят женские заплывы 100 м баттерфляем и 400 м вольным стилем, мужские заплывы 100 м брассом и 400 м вольным стилем, а также женские и мужские эстафеты 4х100 м вольным стилем.
Олимпиада-2024. Плавание
Расписание матчей 27 июля
- 12:00 — Женщины. 100 м баттерфляй. Предварительные заплывы;
- 12:00 — Женщины. 400 м вольным стилем. Предварительные заплывы;
- 12:00 — Мужчины. 100 м брасс. Предварительные заплывы;
- 12:00 — Мужчины. 400 м вольным стилем. Предварительные заплывы;
- 12:00 — Женщины. Эстафета 4х100 м. Предварительные заплывы;
- 12:00 — Мужчины. Эстафета 4х100 м. Предварительные заплывы;
- 21:30 — Женщины. 100 м баттерфляй. 1/2 финала;
- 21:42 — Мужчины. 400 м вольный стиль. Финал;
- 21:55 — Женщины. 400 м вольный стиль. Финал;
- 22:15 — Мужчины. 100 м брасс. 1/2 финала;
- 22:37 — Женщины. Эстафета 4х100 м. Финал;
- 22:50 — Мужчины. Эстафета 4х100 м. Финал;
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