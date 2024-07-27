Плавание, Олимпиада-2024: расписание на 27 июля

Сегодня, 27 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходят женские заплывы 100 м баттерфляем и 400 м вольным стилем, мужские заплывы 100 м брассом и 400 м вольным стилем, а также женские и мужские эстафеты 4х100 м вольным стилем.

Олимпиада-2024. Плавание

Расписание матчей 27 июля