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Сборную Южной Кореи ошибочно объявили как КНДР на церемонии открытия Олимпиады в Париже

Сборную Южной Кореи ошибочно объявили как КНДР на церемонии открытия Олимпиады в Париже
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На церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже сборную Южной Кореи ошибочно объявили как КНДР. В то время как южнокорейская делегация плыла на лодке по Сене и оказалась в центре внимания как 48-я страна, франкоговорящий диктор через систему громкой связи произнёс: «Republique populaire Democraticique de Coree», а затем на английском языке прозвучало: «Democratic People's Republic of Korea», что является официальным английским названием Северной Кореи.

«Мы попросили министерство иностранных дел подать жалобу на правительственном уровне. Корейский спортивный и олимпийский комитет немедленно обратился к парижскому оргкомитету с просьбой не допустить повторения подобных случаев и подаст официальный протест под нашим руководством. Комитет также встретится с МОК», — приводит слова второго заместителя министра спорта Южной Кореи Чан Ми Ран Yonhap.

В субтитрах трансляции, показанной на экранах вдоль Сены и по телевидению для международных зрителей, правильно указывалось «Республика Корея» на английском языке. Министерство спорта Южной Кореи заявило, что добивается встречи с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

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