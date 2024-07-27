«В автобусе, как в сауне». Пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню

В пятницу, 27 июля, шесть южнокорейских пловцов покинули Олимпийскую деревню из-за плохих транспортных условий.

«На улице прохладнее, чем в автобусе. Там как в сауне. Обычно дорога от Олимпийской деревни до бассейна занимает 40-45 минут, но сегодня (25 июля. — Прим. «Чемпионата») нам потребовалось более полутора часов. Окна были заклеены скотчем, предположительно из-за опасений террористических атак. Что-то нужно с этим делать», — приводит слова пловца из Южной Кореи Хван Сун Ву Korea Times.

Спортсмены до 30 июля будут жить в отеле, расположенном недалеко от Олимпийского бассейна в Нантере.

Соревнования пловцов на Олимпийских играх — 2024 начнутся сегодня, 27 июля. На дистанции 400 метров вольным стилем выйдет на старт Ким Ву Мин.