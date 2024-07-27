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Мужские соревнования по скейтбордингу на Олимпиаде в Париже перенесены из-за погоды

Мужские соревнования по скейтбордингу на Олимпиаде в Париже перенесены из-за погоды
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Предварительный этап и финал соревнований по уличному скейтбордингу среди мужчин на Олимпиаде в Париже перенесён на понедельник, 29 июля, из-за дождей.

Соревнования по уличному скейтбордингу должны были состояться в субботу, 27 июля.

Олимпиада-2024. Скейтбординг. Улица
Расписание перенесённых встреч на 29 июля:

  • Мужчины. Улица. Предварительные этапы;
  • Мужчины. Улица. Финал.

В воскресенье, 28 июля, состоятся предварительный этап и финал соревнований по уличному скейтбордингу среди женщин. Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

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