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Симона Байлз добавит собственный элемент на брусьях на Олимпиаде в Париже

Симона Байлз добавит собственный элемент на брусьях на Олимпиаде в Париже
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Американская гимнастка Симона Байлз добавит новый элемент своего творения и покажет его в упражнении на брусьях. Это будет шестой раз, когда Байлз включает в упражнения свой элемент. Только одна гимнастка добавила больше собственных движений — Нелли Ким.

За свою карьеру советская гимнастка Нелли Ким придумала семь элементов в своих упражнениях. На её счету пять золотых и одна серебряная медаль на Олимпийских играх в Монреале 1976-го и Москве 1980 года.

27-летняя Байлз — четырёхкратная олимпийская чемпионка (в абсолютном и командном первенстве, а также в вольных упражнениях и опорном прыжке на Олимпиаде-2016 в Рио-де Жанейро), 23-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории мировых первенств), в том числе шестикратная в абсолютном первенстве (2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2023). По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (37) занимает первое место в истории спортивной гимнастики.

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