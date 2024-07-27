Все новости спорта, что вы пропустили, — в видео «Чемпионата»! Выпуск от 27 июля

Каждый день в мире спорта происходит огромное количество важных и заметных событий, «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с главными из них за вчерашний день, 26 июля. Для особого удобства подборка ключевых спортивных новостей представлена в видеоформате.
Главные новости дня за 26 июля:
1) Мирра Андреева стала победительницей турнира в Яссах, обыграв в финале Элину Аванесян
2) В Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр 2024 года
3) «Ростов» на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче 2-го тура РПЛ
4) «Краснодар» близок к подписанию защитника из клуба Ла Лиги за € 4-5 млн
5) Андрей Рублёв не смог выйти в финал турнира в Умаге
6) «Спартак» объявил о подписании контракта с 37-летним вратарём Довбней
7) Маркиньос передумал переходить в «Спартак». «Локомотив» подпишет игрока в ближайшее время.