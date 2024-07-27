«Вы заставили Францию сиять». Макрон восхитился организацией церемонии открытия ОИ-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон восхитился организацией церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Огромные поздравления. Мы очень гордимся тем, что вы заставили Францию сиять. Спасибо артистам за этот уникальный и волшебный момент, полиции и службам экстренной помощи, агентам и волонтёрам. Мы поговорим об этом снова через 100 лет!» – приводит слова Макрона RMC Sport.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.