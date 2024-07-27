Танцор Леди Гаги упал во время церемонии открытия Олимпиады-2024

В пятницу, 26 июля, в Париже состоялось торжественное открытие XXXIII Олимпийских игр. Одним из хедлайнеров мероприятия была знаменитая американская певица Леди Гага.

Во время её выступления на церемонии открытия Игр произошёл курьёзный момент. Один из танцоров Леди Гаги не удержал равновесия и упал.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Леди Гага выступала на берегу реки Сены, когда спортсмены из всех 206 стран-участниц Олимпийских игр спускались на 85 лодках. Она исполнила французскую песню Mon Truck et Plumes в окружении танцоров с чёрными и розовыми перьями в руках. Это было весёлое, энергичное выступление с 12 танцорами в чёрных костюмах и полным джазовым оркестром, поддерживающим живое выступление Леди Гаги.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.