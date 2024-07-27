«Последний танец для нас обоих». Джокович — о надежде сыграть с Надалем на ОИ-2024

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира Новак Джокович выразил надежду, что сыграет с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема», экс первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем во втором круге Олимпиады в Париже.

«Если мы встретимся, это будет то ещё зрелище. Ожидайте фейерверков на корте, как в старые добрые времена… Надеюсь, мы встретимся, потому что, вероятно, это будет последний танец для нас обоих», — сказал Джокович в интервью Access Hollywood.

В первом круге Джокович сыграет против Мэттью Эбдена из Австралии. Надаль встретится с венгром Мартоном Фучовичем. В случае побед, они выйдут друг на друга.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).